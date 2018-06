Valtteri Bottas conquistou a pole position para a o GP da Áustria de F1 deste domingo com uma volta supersónica (e recordista) ao Red Bull Ring em 1m03.130s que nem Lewis Hamilton conseguiu igualar.

O piloto inglês ficou a 19 milésimos do seu companheiro de equipa com a Mercedes a ocupar a primeira linha de grelha de partida e a confirmar o poder das atualizações do W09 que estão em pista à nona prova do Mundial de Fórmula 1.

Os Ferrari de Sebastian Vettel e de Kimi Raikkonen ficam pela segunda linha da grelha já a, respetivamente, 3 e 5 segundos do finlandês da Mercedes. Com os sete primeiros carros todos no segundo 3, a surpresa desta Qualificação nos lugares da frente foi a intromissão do Haas de Romain Grosjean.

O francês conseguiu o sexto tempo da sessão garantindo um lugar na grelha ao lado de Max Verstappen e deixando o outro Red Bull, de Daniel Ricciardo, na quarta fila com o Haas de Kevin Magnussen.

Os dois Renault completam o top exclusivo para cinco equipas numa grelha em que Charles Leclerc descerá do 13.º lugar da Qualificação para a 18.ª posição devido a uma penalização de cinco lugares após os TL3.

Tempos da Qualificação para o GP da Áustria de F1:

[em atualização...]