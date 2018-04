Valtteri Bottas em declarações sobre o abandono do GP do Azerbaijão de Fórmula 1 deste domingo quando liderava poucas voltas do fim:

“Na verdade, é difícil dizer alguma coisa. Foi uma corrida bastante boa até então. Tivemos um grande andamento, quando o Safety Car entrou senti que tinha tudo sob controlo, sentia o carro muito bem e deu-me alguma vantagem. Depois, aconteceu isto. Não há muito mais para dizer, apenas azar. Não faço ideia de onde estavam os destroços. Não senti ou vi o que quer que fosse.”