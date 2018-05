A Toyota lançou o passatempo Toyota Yaris WRC 2018 que vai permitir a todos os aficionados do desporto automóvel habilitarem-se a ganhar uma das cinco entradas VIP duplas, para assistir à etapa de Amarante do Rali de Portugal, no dia 19 de maio de 2018.

Até 14 de maio, cada participante terá que aceder ao site do passatempo (http://passatempo-yariswrc.toyota.pt/) e responder a três questões relacionadas com a presença da marca no WRC. Ao acertarem, cada participante recebe um QR-Code que poderá estar premiado, bastando ir a um Concessionário Toyota validar e descobrir se será um dos vencedores.

A Toyota estará representada no Rali de Portugal por Jari-Matti Latvala, Esappeka Lappi e Ott Tänak, (vencedor na última prova na Argentina)

