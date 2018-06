Thed Bjork (Hyundai i30 N) foi um dos pilotos que ficaram sem correr no sábado na sequência do grande acidente com que começou a etapa portuguesa do WTCR, mas o piloto sueco acabou por ser o vencedor da principal corrida em Vila Real neste domingo.

O sueco liderou a terceira corrida da ronda portuguesa do princípio ao fim dando a segunda vitória do fim de semana à equipa de Yvan Muller, que tinha vencido na véspera.

No segundo lugar da corrida mais longa do fim de semana, marcada também por três entradas do Safety Car, ficou Gabriele Tarquini (Hyundai i30 N) e Norbert Michelisz.

Quanto aos portugueses, Edgar Florindo (Cupra) foi 12.º e José Rodrigues (Honda) terminou na 15.º posição, a uma volta do vencedor.

Na primeira corrida deste domingo, a vitória foi para Mato Homola (Peugeot 308) à frente de Muller (Hyundai i30 N) e de Pepe Oriola (Cupra Leon).

No rescaldo do WTCR em Portugal, a quinta prova das dez do calendário, Yvan Muller acabou por ser o maior vencedor ao saír de Vila Real com a liderança do campeonato segura por 22 pontos. Muller tem 182 pontos contra os 160 de Tarquini e Yann Erlhacher.

