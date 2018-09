A tenista Serena Williams foi multada em 17 mil dólares (14, 7 mil euros) por ter violado três códigos de conduta durante a final do US Open.

A norte-americana, de 36 anos, recebeu instruções do treinador durante a partida com Naomi Osaka, partiu a raquete e discutiu com o árbitro português Carlos Ramos, a quem chamou "ladrão" e "mentiroso".

A japonesa Naomi Osaka, de 20 anos, venceu nos Estados Unidos o seu primeiro Grand Slam da carreira ao derrotar Serena por 6-2 e 6-4 em 1h21.

Serena Williams falhou, em casa, a conquista do seu 24º título do Grand Slam.