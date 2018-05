Miguel Oliveira vai mesmo fazer a sua estreia no Mundial de MotoGP em 2019 na Tech3/KTM.

Segundo avançou a SportTV, o anúncio da subida à classe rainha foi feito pelo próprio, esta sexta-feira, em Jerez, que recebe a quarta ronda do Mundial de Moto 2. Desta forma, Miguel Oliveira torna-se no primeiro português no Mundial de MotoGP, depois de Felisberto Teixeira ter sido o primeiro piloto luso no Mundial de 500cc em 1998 ao alinhar no GP de Espanha em Jerez.

Recorde-se que na quinta-feira Hervé Poncharral, responsável pela Tech3 afirmou que o piloto português era uma excelente opção para a equipa na próxima temporada, uma declaração que surgiu depois de Pit Beirer, ter revelado que o piloto português já tinha nas mãos uma proposta da KTM para 2019 ascender ao MotoGP.

Nas próximas horas, a Tech3/KTM e Miguel Oliveira podem oficializar a noticia da chegada do piloto português à classe rainha na próxima época.

Nascido em Almada em 1995, Miguel Oliveira desde cedo começou a dar os primeiros passos no motociclismo.

Em 2015, iniciou a carreira no Moto3 com a equipa KTM Ajo. Nesse ano, alcançou seis vitórias e esteve no pódio várias vezes ao longo da época, que culminou com a conquista do segundo lugar na geral.

No ano seguinte, mudou-se para categoria de Moto2 ao integrar a equipa de Leopard Racing. Uma queda obrigou o piloto português a falhar quatro grandes prémios.

Em 2017 regressou à KTM e terminou o segundo ano na categoria intermédia do Mundial no terceiro lugar do campeonato.

Esta temporada com três provas realizadas, Miguel Oliveira ocupa a quarta posição da geral com 43 pontos.

