Stéphane Peterhansel (Peugeot) venceu a oitava etapa do Dakar que ligou Uyuni a Tupiza, na Bolívia. Depois de sofrer na etapa anterior devido a problemas mecânicos, o “Monsieur Dakar” voltou à carga e chegou à meta com uma diferença de apenas 49s para o companheiro de equipa Cyril Després.

O qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) foi terceiro e Bernhard Ten Brinke (Toyota) terminou em quarto lugar.

Carlos Sainz prometeu muito no arranque do oitavo dia, mas abrandou o ritmo e terminou em quinto lugar com uma diferença de 7m04s para vencedor. O espanhol mantém a liderança, agora com 1h06m37s de avanço para Nasser Al-Attiyah. Peterhansel é terceiro da geral, a 1h13.42s de Sainz.

Com a nona etapa anulada, os participantes partem em direção a Salta na Argentina rumo ao troço da 10.ª etapa que termina em Belen.

Classificação Geral Auto