Bruno de Carvalho revelou no Facebook uma série de mensagens trocadas com Rúben Ribeiro através da aplicação Whatsapp. Rúben Ribeiro tornou-se esta quinta-feira o sétimo jogador a rescindir com o Sporting, alegando justa causa.

O presidente leonino escreveu na rede social que as mensagens trocadas com o jogador "não deixam qualquer dúvida de não existir justa causa".

Bruno de Carvalho disse que as cartas de rescisão apresentadas até agora "utilizaram todas a mesma minuta". "Isto está numa loucura total. Vale tudo", atirou o dirigente dos leões.