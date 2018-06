O presidente do Sporting reiterou, esta quarta-feira, que não tem qualquer intenção de se demitir. Bruno de Carvalho convocou os jornalistas para uma conferência de imprensa, que teve início cerca das 13:15, e em que reiterou que os elementos da Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal é que se demitiram e que o Conselho Diretivo está a cumprir as funções para as quais foi eleito.

Referindo-se às exigências de demissão do Conselho Diretivo, o presidente do Sporting começou por se questionar se "está toda a gente maluca?".

"De repente, ao ouvir uma série de sportinguistas no brunch frente ao Visconde, onde ouvi pessoas muito intelectuais, ficámos com sensação que as pessoas não sabem o que é uma democracia", afirmou, referindo-se à Mesa da Assembleia Geral . "Nós fomos eleitos e nós é que temos de nos demitir? Estamos a cumprir o nosso mandato. Estamos a cumprir a democracia", defendeu, garantindo que a Assembleia Geral para o destituir, marcada para dia 23 de junho, não se vai realizar.

Sobre a assembleia geral de destituição, Bruno de Carvalho voltou a dizer que não há legitimidade da Mesa da Assembleia Geral para a marcar.

"Quem se demitiu foram eles, e nós tivemos de tomar decisões de gestão (...) Se acham que há ilegalidades, que recorram aos tribunais. Não podem usar o logo do Sporting. Isso é que é democracia? Estão a subverter tudo".

"Se querem uma assembleia geral destitutiva, entreguem as assinaturas. O primeiro subscritor pode estar presente nos serviços administrativos, e se cumprirem os preceitos legais, era será feita", acrescentou Bruno de Carvalho, depois de Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral ter dito que o clube não aceitou as assinaturas que já recolheu.

"Não vai haver assembleia destitutiva a 23 de junho", garantiu Bruno de Carvalho "Este pseudo intelectuais continuam a cair nisto?", perguntou. O presidente do Sporting voltou a sublinhar que a direção marcou eleições para a Mesa da Assembleia Geral e para o Conselho Fiscal para 21 de julho.

Em conferência de imprensa, Bruno de Carvalho assegurou que o Conselho Diretivo é o único órgão em função, uma vez que a Mesa de Assembleia Geral (MAG) e o Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD) se demitiram."Não fomos nós que os corremos, eles é que se demitiram. Quem se quis embora foram a mesa e o conselho fiscal”, referiu.

Bruno de Carvalho pediu ainda aos associados que julgam que a atual direção está a cometer uma ilegalidade que recorram para os tribunais.

Esta conferência de imprensa convocado por Bruno de Carvalho aconteceu poucas horas depois de Guilherme Pinheiro, um dos administradores da SAD leonina, ter apresentado a demissão.