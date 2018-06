Bruno de Carvalho foi, este sábado à tarde, ao Altice Arena, onde decorreu a Assembleia Geral (AG) do Sporting, com vista à sua destituição. O líder verde e branco entrou para ir votar acompanhado por Carlos Vieira e Elsa Tiago Judas. Houve vários adeptos a entoar cânticos de apoio a Bruno de Carvalho e a querer abraçá-lo.

Bruno de Carvalho subiu à mesa, onde se encontrava Jaime Marta Soares, e esteve a falar com o presidente da Mesa da Assembleia Geral. O resto do Conselho Diretivo ficou na plateia do Altice Arena, de onde lançou aplausos irónicos para o órgão presidido por Jaime Marta Soares.

Bruno de Carvalho não podia, à partida, votar nesta Assembleia Geral, devido a um conflito de interesses, uma vez que é a sua própria destituição que está em causa.

"O associado não pode votar, por si ou como representante de outrem, nas matérias em que haja conflito de interesses entre a associação e ele, seu cônjuge, ascendentes ou descendentes", lê-se no artigo 176.º do Código Civil.

Mas o que é certo é que acabou por fazê-lo.

