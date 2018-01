Sébastien Ogier, vencedor do Rali de Monte Carlo, a primeira prova do WRC 2018, em declarações nas redes sociais:

“Foi um fim de semana difícil. É frequente enfrentarmos condições duras em Monte Carlo, mas desta vez foi extremamente difícil. Acho que nunca lutei tanto com as escolhas dos pneus no Rali de Monte Carlo. No final, ganhámos, estou super feliz. Obrigado à equipa.”