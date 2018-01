O Dakar 2018 continua a fazer “vítimas”. Depois de Nani Roma (Mini) e André Villas-Boas (Toyota), chega a vez de Sébastien Loeb (Peugeot) deixar a aventura mais cedo.

Durante a etapa que liga San Juan de Marcona a Arequipa no Peru, o nove vezes campeão mundial de WRC atascou o carro duas vezes, sendo o segundo episódio mais grave. Além de ter caído a pique numa duna de areia macia que acabou por submergir totalmente o Peugeot, o navegador Daniel Elena ficou gravemente ferido no cóccix.

“Correu muito mal” , assumiu Loeb em declarações à France Info. “As dunas estão muito moles, não vimos o buraco e caímos com muita força. Daniel tem dores, mas está bem. “A areia está muito mole, não conseguimos sair sem a ajuda de um camião” , garantiu Loeb no início da etapa.

Duas horas depois e graças à ajuda do camião de assistência, a dupla conseguiu regressar à corrida. Contudo, o estado de saúde do navegador obrigou Loeb a abandonar.

Mais tarde, Daniel Elena acabaria por confirmar a lesão.

Sébastien Loeb has dropped 2h45' in the first 50km of stage 5

// @SebastienLoeb llega al km 50 con un retraso de 2h45'

More / mas info > https://t.co/R0ezQ07YE0 pic.twitter.com/rskx1RUrko