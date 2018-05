Sebastian Vettel defende que a decisão da Ferrari em levá-lo para uma segunda troca de pneus, quando era segundo classificado e regressando no quarto lugar em que acabou por ficar no GP de Espanha, foi uma decisão acertada. Assim o declarou citado elo «Crash.net»:

“Não é uma opção para nós não ir [à box uma segunda vez]. Hoje estávamos mais rápidos com os pneus, por isso parece diferente e parece errado [para quem está de fora], mas para quem está [lá] dentro foi a coisa certa a fazer. (...) [É difícil dizer como teria sido sem as mudanças [que a Pirelli fez nos pneus] e provavelmente teve mais impacto em nós do que nos outros. Mas no geral acho que foi um fim de semana digno. Precisamos apenas de perceber os pneus a tempo de Paul Ricard e Silverstone. Vamos precisar de dar uma olhadela.”