O fim de semana do GP da Bélgica de Fórmula tem sido dominado pela Ferrari e a última sessão deste sábado antes da Qualificação não foi exceção com os dois carros da Scuderia a manterem-se no topo da folha de tempos.

Nos Treinos Livres de sexta-feira, Sebastian Vettel foi o mais rápido na primeira sessão e Kimi Raikkonen na segunda. Nos TL3 desta manhã, o finlandês voltou a ter um arranque fortíssimo na simulação da Qualificação desta tarde, mas o alemão ainda conseguiu fazer melhor do que o seu companheiro de equipa.

Vettel rodou na pista de Spa em 1m42.661 deixando Raikkonen a apenas 63 milésimos de segundo. Depois dos Ferrari surgem os Mercedes, com Lewis Hamilton a cerca de 1 décimo do seu perseguidor mais próximo no Mundial, mas Valtteri Bottas já a 8 décimos de Vettel...

O fim de semana não será sorridente para o finlandês da Mercedes, pois, além de já ter a última linha da grelha destinada devido a introdução de novos componentes no seu W09 e ainda vai, agora, depois deste TL3, ficar sob a investigação dos comissários depois de um incidente em que acabou por atirar Stoffel Vandoorne para fora de pista.

Os McLaren também não têm motivos para sorrir com uma prestação fraca em Spa lutamdo para fugir aos últimos lugares da folha de tempos e o belga, em especial, pois, depois de ter sido batido por Lando Norris na sexta-feira, ficou nesta manhã fora de pista mais cedo do que o previsto.

Bottas não viu que Vandoorne ia passá-lo e brigou o belga a passar pela relva perdendo toda a aderência, fazendo um pião e ficando sem carros para os últimos minutos da sessão – interrompida na altura para retirar o McLaren de pista.

Os dois Red Bull já ficaram a uma distância ainda mais considerável dos pilotos mais rápidos, com Max Verstappen a bater Daniel Ricciardo por meio segundo. Fora do seis carros do «primeiro campeonato», Charles Leclerc foi o maior destaque colocando o Sauber com o sétimo melhor tempo e o «primeiro dos outros» antes da Qualificação.

Com a possibilidade chuva nesta tarde, a Qualificação promete ser disputada ao milésimo não só entre os dois Ferrari e o Mercedes de Hamilton tesando saber que papel irá Bottas ter com as condicionantes já adiantadas.

Tempos dos TL3 do GP da Bélgica de F1:

A Qualificação para o GP da Bélgica de F1 é às 14h00 deste sábado.