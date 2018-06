Sebastian Vettel foi penalizado com três lugares na grelha de partida para o GP da Áustria de Fórmula 1 depois de um incidente com Carlos Sainz na Qualificação deste sábado.

O piloto da Ferrari passou do terceiro lugar da grelha para o sexto partindo assim da terceira linha, ao lado de Romain Grosjean (na quinta posição), em vez de sair da segunda linha logo atrás dos Mercedes.

A segunda linha da grelha fica agora assim com o Ferrari de Kimi Raikkonen e o Red Bull de Max Verstappen.

Vettel foi penalizado por ter tapado Carlos Sainz durante a Q2 obrigando o espanhol da Renault a sair da pista. O alemão justificou-se afirmando que não viu o espanhol nem foi avisado pelo rádio e desculpou-se pelo sucedido.

Os comissários consideraram, no entanto, que o piloto da Ferrari não deveria rodar tão lento durante a Qualificação.

BREAKING: Sebastian Vettel will serve a three-place grid penalty at Sunday's #AustrianGP

This incident with Carlos Sainz has been reviewed by the Stewards #F1 pic.twitter.com/vOUchcBB68

— Formula 1 (@F1) 30 de junho de 2018