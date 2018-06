Sebastian Vettel fez neste sábado de manhã o melhor tempo da terceira sessão de Treinos Livres para o GP da Áustria de Fórmula 1 travando um arranque em força da Mercedes na véspera.

O piloto alemão da Ferrari arrancou o tempo de 1m04.070s estabelecendo um novo recorde do Red Bull Ring numa sessão realizada quase em exclusivo com pneus ultramacios por todos e abrindo muita emoção para a Qualificação desta tarde.

Vettel foi o mais rápido nos TL3, mas Lewis Hamilton ficou apenas a 29 milésimos de segundo do Ferrari. E Valtteri Bottas ficou também apenas a 1 décimo do alemão mostrando que a Mercedes continua com dois pilotos com os olhos na primeira linha.

Kimi Raikkonen deixou a Ferrari a fechar provisoriamente a segunda linha, mas já a 4 décimos de Vettel, enquanto os pilotos da equipa da casa ficaram um pouco mais para trás. A Red Bull está na terceira linha, com Max Verstappen mais rápido do que Daniel Ricciardo, mas também com mais azar acabando os TL3 mais cedo do que previsto com problemas no motor.

Charles Leclerc e Brendo Hartley também tiveram alguns problemas numa sessão em que os Haas voltaram a ser os melhores depois das três equipas mais fortes e em que os clientes dos motores Mercedes não conseguiram entrar no top 10.

Tempos dos TL3 do GP da Áustria de F1: