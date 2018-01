Vitória portuguesa na última etapa do Africa Eco Race. Luís Oliveira foi o primeiro a chegar às areias do Lago Rosa em Dakar, palco da meta definitiva da prova todo o terreno.

Luís completou os 22 km de especial, com o tempo de 10m10s. Logo atrás veio Felix Jensen (KTM) que terminou com uma diferença de apenas 59s de Oliveira e Simone Agazi (Honda) cruzou a meta em terceiro a 1m do vencedor. Rui Oliveira completou a última etapa na 12ª posição a 2m09s do companheiro de equipa.

A classificação já estava decidida desde sábado: Luís Oliveira conclui a estreia na prova no segundo lugar da geral, à frente de Rui Oliveira.

Quem leva o troféu da 10.ª edição do Africa Eco Race é Paolo Ceci (KTM). O piloto italiano terminou a etapa definitiva em sexto lugar a 1m20s de Oliveira.