Wayne Rooney colocou à venda o seu BMW i8 prateado. O desportivo está à venda por um preço base de 64.995 libres (cerca de74 mil euros).

Os adeptos dos carros e/ou do futebol – e em especial do futebolista inglês – podem candidatar-se a comprar o carro no mercado online de veículos Auto Trader.

Com apenas 8 mil milhas (pouco menos de 13 mil km) no contador de quilómetros, o i8 1.5 litros com 234 cv de potência, além de um desportivo poupadinho, acelera dos 0 aos 96 km/h em 4.4 segundos e atinge a velocidade máxima de 250 km7H.