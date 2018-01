Antoine Méo (Honda) foi o vencedor da oitava etapa do Dakar. A tirada que ligou Uyuni a Tupiza em motos foi bastante interessante com um verdadeiro bailado de protagonistas. Méo disputou a etapa com Ricky Barbec (Honda), mas conseguiu levar a melhor sobre o norte-americano e chegou ao final em 5h24m01s. Berbec foi segundo a 1m08s.

Toby Price (KTM) arrecadou o terceiro melhor tempo e Kevin Benavides (Honda) concluiu em quarto lugar.

A fechar o top-5 está Stefan Svitko (KTM).

Apesar de ter terminado em sétimo lugar, Adrien van Beveren (Yamaha), mantém a liderança na classificação geral com uma diferença de apenas 22s para Benavides.

Joan Barreda (Honda) perdeu 12 minutos na etapa deste domingo. O espanhol abrandou o ritmo devido à lesão que sofre num joelho.

Classificação Geral Motos