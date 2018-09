Os seis candidatos à presidência do Sporting debateram esta noite na TVI24 as principais ideias que pretendem levar para Alvalade caso sejam eleitos no próximo sábado.

A "herança" de Bruno de Carvalho abriu o debate, com os seis candidatos a serem unânimes no que toca ao primeiro mandato do ex-presidente dos leões e de um desempenho negativo no segundo, que levou à destituição.

Seguiu-se a discussão das finanças do Sporting e do que pretendem fazer para trazer mais receitas e melhorar a situação dos leões. Após isso falou-se nas ideias para a liderança do clube e de como pretendem fazer o Sporting voltar aos títulos.

Saiba também o que cada um dos candidatos fará na manhã seguinte a vencer as eleições.

Fique com as principais frases de cada um dos candidatos

Frederico Varandas:

“Senti um comboio a ir contra um penhasco. Saí da carruagem, mas não fugi. Fui para a casa das máquinas”.

"A minha equipa há um mês estimou 120 milhões em necessidade de tesouraria. Elencámos quatro ferramentas. Empréstimo obrigacionista até 60 milhões de euros, reestruturação do passivo bancário com a compra da divida com desconto, venda e mais valia de venda de jogadores e securitização do contrato da NOS. Não estamos a dizer que vamos usar as quatro mas os sócios tem de ter noção que usaremos isto. O Sporting teve no ano passado 100 milhões de necessidade de tesouraria, há dois anos 80, andamos nisto ciclicamente. O que me preocupa são as receitas, que acho que são o mais importante. De onde vem as receitas? Das performances desportivas, do futebol e modalidades, 98 por cento do futebol. Como o Sporting não vence e ganha quatro títulos em 40 anos, e com os rivais a fazer 9 anos seguidos na Champions League, nós vamos ocasionalmente, o gap vai aumentando para os rivais. E estamos ciclicamente com necessidades de tesouraria. Somos os campeões das reestruturações. O FC Porto não tem situação melhor que o Sporting, entrou no fair-play financeiro, adiantou 100 milhões do contrato da MEO e o que é? Campeão Nacional. O que significa? Nós somos os campeões das reestruturações e eles ficam com os títulos."

"O futebol mudou. Se o ano passado era possível ficar fora da Champions com uma boa gestão, agora não. Os rivais ainda não começaram a jogar e já têm 43 milhões. Ou o Sporting apanha o comboio… agora é irreversível. Agora vai haver o campeonato dos que andam na Liga dos Campeões e dos que não andam. Os rivais com participação modesta na Champions vão aos 55 milhões, o Sporting com boa participação na Liga Europa vai aos 7 milhões. Quero continuar a vencer nas modalidades, mas gastar 20 milhões sem ir a Champions no futebol é impossível."

"Futebol de formação será a base do plantel com contratações cirúrgicas, com aposta no gabinete de scouting fortíssimo, na América do Sul, Bélgica, França, Croácia. Quero o treinador preocupado só com o treino, quero reativar a equipa B, foi um erro. A equipa B tem exigência competitiva que os sub-23 não tem. Aumentar escolas, ir buscar os melhores miúdos, foco na faixa etária dos 6 aos 8, melhorar a rede de transportes para a Academia."

João Benedito:

“Queremos construir com base no que foi bem feito, quer por Bruno de Carvalho quer por outras direções, o futuro do Sporting. Há coisas que estão más, mas quero chegar a um ponto de consenso com os sócios. O Sporting tem altos e baixos, eu continuo orgulhoso por ser sócio do Sporting. O meu projeto é uma novidade, traz para o panorama um auguro de bom futuro. O Sporting já teve situações financeiras instáveis, mas sobrevivemos sempre."

"Preocupam-me duas coisas: as fugas de informação em relação ao que é o Sporting. Eu não tive acesso a valores e só saberemos as contas a 31 de Março. Modelo de gestão, quem lá está nem sabe o que é isso. Temos de passar para dentro de clube e deixar de ter nos órgãos sociais quem tenha este conhecimento, é isto que nós nos propomos, com a figura de um CEO que seja transversal às realidades não desportivas do clube. Não podemos num ato de passagem de pelouro ter informação reduzida, o Sporting é prejudicado com isto. Não sabemos se temos petróleo ou um poço de pedras lá dentro. Não podemos dizer o nome [do CEO escolhido] porque estão alocadas às melhores empresas. Não podemos dizer que o clube é dos sócios, quando passado quatro anos os sócios eleitos não passam a informação. Há soluções financeiras e há processos que podem chegar aos 240 milhões de euros. O Sporting faz-se valer dos seus ativos, temos processos no ativo. Quero um modelo de gestão independente que possa restituir ao Sporting conhecimento.

"Não vou vender o clube a ninguém. Não vamos seguir o exemplo do Chelsea. Connosco o Sporting manterá a maioria do capital. Vamos começar a ganhar mais pela liderança do exemplo, de quem já ganhou, que vai transmitir liderança, tendo modelo para o futebol sendo modelo útil, com uma comissão executiva a definir as estratégias, diretor desportivo a passar estratégia para o treinador. Deixando o cabeça a cabeça entre treinador e presidente. O nosso projeto traz os campeões para definir estratégias. Vamos reduzir o número de jogadores, plantéis com 23 e 24 jogadores."

José Maria Ricciardi:

“Bruno de Carvalho já não é um elefante dentro de uma sala, é um gato dentro da sala. Estão a dar importância a um assunto, que já não tem. Fiz parte das listas do dr. Bruno de Carvalho, ele terminou a reestruturação e fez coisas positivas. Ele introduziu o VAR, o pavilhão, lutou pela verdade desportiva. É preciso reconhecer. Mas depois da reeleição começou uma evolução que me recuso a comentar do ponto de vista psicológico. Depois do episódio de Madrid disse-lhe que ele passou todos os limites. Depois violou os estatutos, com comissões, convocar Assembleias-gerais, pensar que uma pessoa destas pode ser candidato demonstra bem o nível de alguns candidatos. Não é não o querer enfrentar, é que seria indigno para o Sporting. Uma das primeiras medidas será propor uma mudança nos estatutos em que quando se convocar uma Assembleia-Geral destitutiva por justa causa não seja possível esse sócio candidatar-se.”

"Sporting tem contrato em escada [com a NOS], que vai subindo todos os anos. Este ano eram 33 milhões e na próxima 35 milhões, total de 68 milhões. A equipa de Bruno de Carvalho já despendeu 60. Somámos a isto o empréstimo obrigacionista que não está garantido, que esperemos que seja emitido e colocado. Se somar ao défice de tesouraria de 60 milhões, os 30 milhões estamos a falar em 90. E depois há um compromisso com os bancos, que o Sporting não cumpriu. O compromisso era quando vendia por mais de 8 milhões, se vendesse por 20, 8 eram para o Sporting mas dos outros 12, seis eram para o Sporting e seis para os bancos. O Sporting não cumpriu que era por dinheiro de lado para quando as VMOC se vencessem pudessem ter dinheiro para comprar as VMOC para não perder a maioria. Isso chega aos 122 milhões. A SAD não está séria, tem de ser responsabilizada. Agora o treinador ganha muito menos, cedemos o senhor Doumbia que ganhava muito dinheiro e o Sousa Cintra diz que se libertou de alguns jogadores em excesso. Acredito que os tais 60 milhões sejam menos, que não sejam 122 ou 123 milhões, mas serão sempre 110 ou 105 milhões. O problema continua a ser grave."

"O fosso que vai existir dos clubes de um lado do futebol europeu para os outros está a aprofundar-se. Benfica e o FC Porto vão receber entre 40 e 50 milhões e se passarem chegam aos 60 e tal milhões. Nós chegaremos aos 10 por cento desse valor na Liga Europa. A economia portuguesa não tem fundo para conseguir ter três clubes que possam nesta globalização manter-se e por isso é que digo que o Sporting tem de passar a ser campeão para poder ir à Liga dos Campeões, que o futuro se irá tornar numa liga Mundial. Clubes que eram de bairro, como o Chelsea, antes dos investidores e do Mourinho, transformaram-se num clube mundial. Não importa a forma como se faz o investimento. Somos um grande clube de futebol, eles eram um clube de bairro. Hoje em dia jogam pré-época nos EUA, na Ásia, e adquiriram números de adeptos superior aos locais. O Sporting está num momento decisivo, que ou fica do lado certo ou do errado, mas há um problema de tesouraria para resolver. Se o Sporting falhar agora, problemas serão muito mais profundos."

Fernando Tavares Pereira:

“Queremos organizar o Sporting para ter capacidade de enfrentar qualquer problema que surja. Bruno de Carvalho fez bem três ou quatro anos e fez mal em duas ou três horas. Quando a língua não cabe na boca… Corri o país todo, quase 40 mil quilómetros, todos querem um Sporting unido e estou aqui para fazer um Sporting forte, unido e não uma manta de retalho."

"A Academia do Sporting não funciona há 10 anos. É um erro grave, constante. A Academia tem bons atletas, há uma parte do Conselho Diretivo que não funcionou. Se a Academia não funciona, é só dívidas. Foi o Figo, foi o Ronaldo, nestes últimos anos não tem saído praticamente nada e quem sai não sai com sportinguismo na cabeça."

"Sabem-se mais rápido as noticias cá fora do que os colegas do Conselho Diretivo. Não admitimos que ninguém passe para a rua qualquer problema com as finanças do Sporting. Não há responsabilidade naquilo que as pessoas fazem. Queremos uma reunião com os funcionários para ver se estão disponíveis para transparência total. O Sporting é tratado de forma desigual. O Sporting está numa segunda divisão europeia, três campeonatos em 40 anos é muito mau. É fácil ganhar títulos, é ter uma equipa coesa, com o Conselho Diretivo a vigiar essas equipas. Contem que vou estar presente para dar aos nossos jogadores o que lhes falta."

Rui Jorge Rego:

“Espero que a corrida às urnas seja grande, que se bata o recorde de sócios a votar. Parece-me que Bruno de Carvalho fez coisas boas e deixou assuntos para resolver. Se ele quiser impugnar [as eleições] é um direito que lhe assiste, mas combateremos isso em sede própria."

"Como tivemos a rescisão de jogadores e não ganhamos na Madeira acabamos por estourar. O que normalmente fazemos é um orçamento em que o volume da despesa é maior que a receita à espera da Champions ou ter mais valia de jogadores. Ora não entramos na Champions, os que tínhamos rescindiram e ficamos sem forma. Fizemos parceiras estratégicas, com o Julio Abrantes e a KNJ, que vão garantir ter orçamento reduzido e jogadores de qualidade, porque vamos ter de competir com os rivais com orçamentos mais reduzidos. Vamos ter de chegar aos primeiros lugares. Se o Sporting tivesse ido à Liga dos Campeões não recebia 43, recebia metade. Já não é só ter de ir, é ir várias vezes e com boas performances. Não chega ter projetos e fórmulas de investimento para andar a perder jogos quando o jogo está viciado. Temos de fazer esse combate. Se o campo é inclinado temos outro tipo de dificuldades. Parcerias vão permitir outro tipo de receitas, o modelo está feito para que não tenhamos de estar à espera de ir à Champions e de mais valias. Pontualmente uma equipa com orçamento menor pode ganhar um campeonato, regularmente não ganha."

"Se não ganhar tentarei que estas parcerias funcionem [com o candidato que vencer]. Isto não é um investidor que vem aqui por dinheiro. É um plano para aumentar receitas. Há um negócio à volta disso, não é só colocar o dinheiro."

Dias Ferreira:

“A herança é a que temos e temos de a aceitar é como quando morre alguém, ficamos com o bom e o mau."

"NA SAD dizem que está controlado, depois vem uma pessoa da comissão de fiscalização que diz que está um caos. Organizem-se. Não podemos estar numa luta eleitoral e uns dizerem uma coisa e outros outra. Não podemos ser enganados e distrair atenções para saber o estado da herança. Aceito a herança, aceito as dívidas, mas organizem-se. Ou acredito na Comissão de Gestão ou não e eles dizem que está controlada. O Sporting tem receitas, mas gasta mal o dinheiro. Num dos orçamentos mais magros da era Bruno de Carvalho, com Leonardo Jardim, foi segundo. Muitas vezes tem a ver com erros que se cometem. Podemos discutir scouting, orçamentos, os jogadores, team manager. Podemos ir buscar os melhores…o que está em causa é o respeito pela verdade desportiva. Se a concorrência for desleal, não me adianta falar de receitas e investimento. Eu não vi alianças feitas, nem vi resultado positivo disso se elas existiram."

"Temos de acabar com reestruturações financeiras sucessivas. Ou vamos à Champions e temos receitas próprias ou se não conseguirmos temos de apostar no ADN da formação e vender um ou outro. Se ganharmos na Champions temos de vender menos. Seria demagogo se dissesse que vou ser campeão no próximo ano. Nenhum de nós pode prometer isso. Não nos compete, temos é de criar essas condições. Se o Sporting em 2015/16 tem ganho, o percurso poderia ter sido diferente. Isto só pode ir como deve ser quando houver concorrência leal. Os últimos dois ou três campeonatos perdemos também pela comunicação. Foi um desastre nos últimos anos."