Carlos Sousa (Renault Duster) ainda não partiu para a oitava etapa do 40.º Rali Dakar, que hoje liga Uyuni a Tupiza, na Bolívia, devido a uma fuga de óleo no carro.

“O Duster está com uma fuga de óleo considerável, devido à quebra do radiador na etapa de ontem [sábado]”, pode ler-se na página oficial do piloto na rede social Facebook.