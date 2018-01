Carlos Sousa (Renault Duster) continuou em bom plano e é o melhor português no rali Dakar, subindo ao 26.º lugar da geral, a 2:51.30 horas do líder francês Stéphane Peterhansel (Peugeot), depois de ter terminado o dia com o 23.º melhor tempo.

“Ainda não foi hoje que conseguimos realizar uma etapa ‘limpa’. Perdemos cerca de 20 minutos em dois ‘atascanços’ e, em ambos os casos, como soluções de recurso”, apontou Carlos Sousa, em declarações à sua assessoria de imprensa.

Também André Villas-Boas (Toyota) teve um bom dia, ao subir à 39.ª posição da geral depois de terminar a etapa em 43.º.