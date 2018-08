O piloto português, Paulo Gonçalves, está de regresso à competição já a partir de segunda-feira, para participar no Rally de Atacama, terceira ronda do Campeonato Mundial de Rallys Cross-Country da FIM.

O piloto da Honda quer estar na luta pelas primeiras posições na prova chilena que serve de preparação para o Rali Dakar de 2019.

“Depois de uma boa pausa no campeonato estamos de regresso à competição na América do Sul. A equipa trabalhou muito. Eu fiz um trabalho de preparação física durante o período de descanso para estar apto a lutar pelo que resta do campeonato. Este é mais um passo naquela que é a nossa preparação para o grande objetivo . Vamos tentar dar tudo”, afirmou Paulo Gonçalves.

O Rally Atacama arranca esta segunda-feira com a realização do prologo de 2,5 quilómetros