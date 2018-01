O Campeonato WRC está de volta com o tradicional Rali de Monte Carlo. A 86.ª edição do rali monegasco realiza-se entre 25 e 28 de janeiro e a Citroën está preparada.

Durante a pausa da temporada, a marca rodou em várias superfícies no sul da França, com as duas equipas principais da próxima temporada. O “ponta de lança” da equipa Kris Meeke tentará melhorar a sua melhor marca na ronda de abertura, um terceiro lugar em 2014.

Meeke garante estar pronto para atacar o primeiro rali do campeonato WRC.

Discover Little Big Racing by @Citroen featuring @krismeeke! The #C3WRC is facing Monte condition before @rallyemontecarl Are you ready for an exciting season?

pic.twitter.com/3m4fA3WxiL