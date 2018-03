Sébastien Ogier venceu neste domingo o Rali do México de forma imaculada e recuperou a liderança do Mundial de Ralis após três provas.

O francês da M-Sport foi aproveitando os erros de Sébastien Loeb (Citroën), neste seu regresso ao WRC com um quinto lugar, e Dani Sordo (Hyundai) para dominar com o seu Ford Fiesta no sábado e entrar para o mais curto último dia com uma vantagem relativamente segura.

Kris Meeke (Citroën) ficou como o mais perseguidor mais próximo do francês, mas foi o norte-irlandês a cometer um erro ficando com o carro virado de lado – acabando mesmo por perder o segundo lugar para Sordo.

Ogier rodou sempre sem erros e a única falha que teve foi não conseguir o máximo de pontos na Power Stage, que foi ganha num último fôlego de Ott Tanak (Toyota). Jari-Matti Latvala (Toyota), Thierry Neuville (Hyundai) e Andreas Mikkelsen (Hyundai) receberam os restantes pontos de bonificação.

Com esta vitória e o segundo lugar na Power Stage, Ogier somou 29 pontos liderano agora o Mundial de Ralis com uma vantagem de nove pontos sobre Thierry Neuville (Hyundai), que não foi além do sexto lugar da geral.

<b>Classificação Geral do Rali do México</b>

Piloto Tempo 1 Sébastien Ogier (Ford Fieta) 3h53m58.0s 2 Dani Sordo (Hyundai i20) +1m13.6s 3 Kris Meeke (Citroën C3) +1m29.2s 4 Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) +1m48.45s 5 Sébastien Loeb (Citroën C3) +2m34.6s 6 Thierry Neuville (Hyundai i20) +9m13.0s

<b>Classificação do Mundial de Ralis</b>

Piloto Pontos 1 Sébastien Loeb (Ford Fieta) 60 2 Thierry Neuville (Hyundai i20) 51 3 Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) 34

A próxima prova do WRC é o Rali da Córsega, entre 5 e 8 de abril.