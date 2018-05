Miguel Barbosa conta que na manhã desta sexta-feira do Rali de Portugal se debateu com “três troços difíceis”, mas que a equipa mudou “tudo” para as especiais da tarde e que os resultados apareceram conseguindo recuperar o tempo perdido.

“Estamos motivados. Ganhámos cinco das sete especiais”, destaca na sua crónica diária no Autoportal o piloto português que faz dupla com Hugo Magalhães num Skoda Fabia R5.

Miguel Barbosa é agora o segundo melhor português e está a 9.3 segundos de Armindo Araújo (Hyundai i20 R5) quando os troços pontuáveis para o Nacional de Ralis terminam neste sábado.

Este é, portanto, dia de “atacar” e “tentar ir buscar o primeiro lugar” na classificação dos portugueses no Rali de Portugal.

