O Rali de Portugal arrancou nesta quinta-feira e Miguel Barbosa prossegue no Autoportal as crónicas da sua participação no “final do primeiro já com alguma ação a sério”.

O piloto português assume um “bom andamento” com o Skoda Fabia R5 que começu no Shakedown antes de a comitima rumar a Guimarães para a cerimónia da partida e, depois, para “a grande festa de Lousada” com um recinto lotado.

Dessa forma, Miguel Barbosa reconhece que ser o primeiro a sair para a estrada “não ajudou”, mas frisou que “o importante não era isso, era o espetáculo para o público”.

“Amanhã é que começa a prova” e Miguel Barbosa e Hugo Magalhães sentem-se “confiantes”, com “bom ritmo” e com um “carro excelente” para “lutar pela vitória”.

