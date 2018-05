Está resolvido o impasse. O Dakar 2019 será no Peru. E só no Peru, conforme foi nesta sexta-feira confirmado pela organização.

Sob o título “Dakar 2019 : 100% Peru, 100% Dakar”, o impasse em que o percurso da prova ficou depois das desistências de Chile e Bolívia foi ultrapassado conforme comunicado: “A 41.ª edição do Dakar decorrerá de 6 a 17 de janeiro de 2019 num percurso circular com partida e chegada em Lima num percurso integral no Peru.”

A organização informa também que a próxima edição terá dez etapas, será maioritariamente em areia e uma novidade para muitos que tenham uma prova azarada antes do dia de descanso. Os carros, SxS e camiões que tiverem um acidente, problemas mecânicos, ou outro incidente que condicione a primeira semana poderão retomar a prova depois da jornada de descanso numa classificação distinta e respeitando as ordens de partida nas especiais.

As inscrições para os participantes abrem na próxima segunda-feira. A digressão de apresentação do Dakar 2019 passará por Portugal no próximo dia 25.