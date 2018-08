A KTM anunciou que Loris Baz vai disputar o GP da Grã-Bretanha de MotoGP deste fim de semana no lugar do ainda lesionado Pol Espargaró.

INFO @polespargaro 🤕 has been declared not fully fit (collarbone) after recent injury at #CzechGP. 🙅♂️

Therefore @lorisbaz will replace him on the weekend @MotoGP #BritishGP 🇬🇧 riding his #KTM #RC16. 🙏#GetWellSoon #OrangeFamily #GivesYouWings

📸 @kinmarcinphoto pic.twitter.com/7vnzZecjGN

— KTM Factory Racing (@KTM_Racing) 21 de agosto de 2018