A Ferrari é a equipa que leva mais jogos de pneus ultramacios para o GP da Áustria entre as «três grandes» da Fórmula 1 atual, cujo trio é completado por Red Bul e Mercedes.

Os compostos definidos pela Pirelli para a nona Corrida da época – no arranque de julho –, que se segue ao GP de França deste fim de semana – ficam completados com os pneus supermacios e macios.

Os dois pilotos da Ferrari escolheram nove conjuntos de ultramacios divergindo entre si nos compostos mais duros. Sebastian Vettel optou por dois conjuntos de macios e outros dois de supermacios, enquanto Kimi Raikkonen só leva um dos mais duros À DISPOSIÇÃO.

Na Mercedes e na Red Bull todos escolheram oito conjuntos de ultramacios. Na equipa germânica, porém, Valtteri Bottas apenas leva um jogo de macios para quatro de supermacios, enquanto Lewis Hamilton leva dois dos mais duros.

Já na Red Bull, Max Verstappen e Daniel Ricciardo vão com as mesmas escolhas, que coincidem também elas com as de Hamilton.