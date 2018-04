Pierre Gasly não poupou nas palavras contra a condução de Kevin Magnussen no GP do Azerbaijão considerando-o o “tipo mais perigoso” com já correu.

“O Kevin é o tipo mais perigoso com quem já corri. Ele atirou-me literalmente contra o muro a 300 km/h no recomeço e arruinou completamente a corrida. Eu teria sido décimo na pior das hipóteses no último recomeço.”

O embate a 300 km/h no recomeço da corrida depois da saída do Safety Car de pista que motivou a ira do francês da Toro Rosso pode ser visto via redes sociais da Fórmula 1.

"I don't mind racing drivers which are hard, but like this is just way over the limit"

Watch the Baku incident that upset @PierreGASLY so much for yourself ⬇️ https://t.co/k3oQjViCNr

— Formula 1 (@F1) 30 de abril de 2018