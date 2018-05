O Aston Martin de Pedro Lamy obteve nesta sexta-feira o segundo melhor tempo da Qualificação para as 6 Horas de Spa na categoria GTE Am.

O BMW de António Félix da Costa registou, nos GTE Pro, o quinto melhor tempo para a primeira grelha de partida da super-época 2018/19 que começa neste fim de semana.

Na categoria principal, os dois Toyota fizeram os dois melhores tempos com o LMP1 #7 de Kamui Kobaiashi a superiorizar-se ao carro #8 de Fernando Alonso.

As 6 Horas de Spa realizam-se neste sábado no Circuito de Spa-Fracorchmaps com partida marcada para as 12h30 de Portugal Continental (mais uma hora na Bélgica).