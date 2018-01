Carlos Sousa (Renault Duster) parte para o oitavo dia do Dakar às 13h32. O piloto tem pela frente a segunda metade da etapa-maratona, ao volante do Duster que não recebeu assistência no final da especial de sábado. Ou seja, Sousa e o navegador fizeram de mecânicos até ao início da madrugada em Portugal. Um esforço suplementar, depois de mais uma etapa não isenta de percalços, mas onde, ainda assim, estabeleceram o 23º melhor tempo – ocupam resultado idêntico na classificação geral.

Depois de 425 km cronometrados bastante duros e de mais 301 km em ligações, piloto e navegador, Pascal Maimon, foram obrigados a fazer horas extraordinárias no bivouac situado na cidade boliviana de Uyuni.

Afinal, tratou-se de uma etapa-maratona, o que na terminologia do Dakar equivale a dizer, uma especial com proibição de assistência no final. Os dois estiveram de volta da caixa de ferramentas, procurando curar algumas feridas do Duster, naturais face à dureza e altitude das pistas bolivianas.

Era já madrugada adiantada em Portugal, quando Carlos Sousa deixou o bivouac do final da sétima etapa para umas curtas, mas merecidas horas de descanso.

“Quase seis horas de sono. Um luxo!”, confessou o piloto, minutos depois do despertador ter tocado. “Ontem foi mais um dia bastante difícil. Aliás, as pessoas não imaginam o quanto está a ser duro este Dakar. No início da etapa imprimimos um ritmo forte, rodando a um minuto e pouco dos pilotos que fechavam o top-10. Mas numa zona de areia encontrámos alguns Toyota atascados e saímos da pista para os contornar. Não foi a melhor solução! Atascámos várias vezes e perdemos algumas dezenas de minutos. Quando conseguimos retomar a pista, decidimos prosseguir a um ritmo mais moderado. As pressões de pneus não eram as mais adequadas e os pisos estavam duríssimos, até pelo facto dos primeiros camiões já rodarem à nossa frente”, explicou.

Quando chegaram ao bivouac e já de volta da caixa de ferramentas, Carlos Sousa e Pascal Maimon descobriram uma fuga de óleo no Duster.