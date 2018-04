Ott Tänak (Toyota Yaris) venceu neste sábado cinco das sete especiais do segundo dia do Rali da Argentina e reforçou a liderança da quinta prova do Mundial de ralis, que já era sua na véspera.

O piloto estónio entra no último dia do rali argentino com 46,5 segundos de vantagem sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) enquanto o terceiro classificado, o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20), já está a mais de um minuto de distância.

O líder do WRC o francês Sebastien Ogier (Ford Fiesta) está no quarto lugar da classificação, quase a dois minutos de Tänak e também não será neste ano que se estria a vencer na Argentina.

A prova que antecede o Rali de Portugal termina neste domingo com as últimas três especiais por percorrer numa distância total de 55,27 quilómetros – o pulo que resta a Tänak dar para somar a terceira vitória da carreira no WRC.

Classificação do Rali da Argentina após a SS15:

1. Ott Tänak (Toyota Yaris), 2h58m33s

2. Thierry Neuville (Hyundai i20), +46.5s

3. Dani Sordo (Thierry Neuville), +1m08.2s

4. Sébastien Ogier (Ford Fiesta), +1m59s

5. Andreas Mikkelsen (Hyundai i20), 2m13.8s

...