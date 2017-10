Tiago Monteiro passou para o quarto lugar do Mundial de Turismos após a realização da etapa japonesa do WTCC neste domingo.

Tom Chilton (Citroën) venceu a Corrida de Abertura e Norbert Michelisz Honda) ganhou a Corrida Principal.

O sueco Thed Björk (Volvo) foi, respetivamente, quarto e quinto classificado nas duas corridas reforçando a liderança do campeonato para 228,5.

Ausente há duas corridas depois do acidente nos testes de Barcelona, o piloto português da Honda é agora quarto classificado no WTCC a 28,5 pontos do sueco.

Michelisz subiu ao segundo lugarco campeonato, com 212 pontos e Nicky Catsburg (Volvo) é agora terceiro, com 209,5 pontos.

O Mundial de WTCC prossegue em Macau, entre 17 e 19 de novembro, e termina no Qatar, entre 30 de novembro e 01 de dezembro.