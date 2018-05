Nico Hulkenberg foi eliminado na Q2 da Qualificação para o GP do Mónaco de Fórmula 1 com o Renault do alemão a ser acompanhado pelo McLaren de Stoffel Vandoorne.

Os outros três eliminados nesta segunda ronda de qualificação foram Romain Gorsjean (Haas), Charles Leclerc (Sauber) e Sergey sirotkin (Williams).

Daniel Ricciardo voltou a fazer o seu Red Bull voar com mais um recorde no circuito de Monte Carlo: 1m11.278s.