Nico Hulkenberg foi penalizado com dez lugares na grelha de partida para o GP da Itália de Fórmula 1 na sequência do acidente deste domingo em Spa-Francorchmaps.

O piloto alemão da Renault falhou a travagem na primeira curva após a partida no GP da Bélgica e abalroou o McLaren de Fernando Alonso fazendo o carro do piloto espanhol levantar voo e bater no Sauber de Charles Leclerc.

“O piloto do carro #27 declarou que avaliou mal a situação por completo e admitiu de livre vontade que foi um erro seu”, afirmaram os comissários da Corrida, numa citação do «Formula1.com».

Valtteri Bottas (Mercedes) foi punido com 5 segundos no tempo final do GP da Bélgica por embater em Sergey Sirotkin (Williams) na primeira volta mantendo o quarto lugar da classificação final à frente de Sergio Pérez (Force India).