Nico Hulkenberg foi eliminado na Q2 da Qualificação para o GP de França de Fórmula 1 ficando entre os dois force India de Esteban Ocon e Sergio Pérez, que também falharam a passagem à Q3.

Os outros dois eliminados da Q2 foram o Toro Rosso de Puerre Gasly e o Sauber de Marcus Ericsson, que viu o seu companheiro de equipa, Charles Leclerc fazer mais um brilharete passando à última ronda da Qualificação.

Esta Q2 ficou ainda marcada pelas opções quanto aos pneus, com os Mercedes de Lewis Hamilton de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas e os Red Bull de Max Verstappen e Daniel Ricciardo a fazerem os seus melhores tempos com os supermacios e os Ferrari de Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen a utilizarem os ultramacios – os compostos com que vão partir para a Corrida deste domingo.