A seleção de futebol da Alemanha, campeã do mundo em 2014, não foi mais longe do que a fase de grupos na edição deste ano na Rússia. A Coreia do Sul eliminou os germânicos, permitindo a passagem do México, que celebrou em grande.

Os mexicanos perderam com a Suécia por 3-0 e precisaram da ajuda dos asiáticos para seguir na competição. A seleção da Coreia do Sul, ao vencer a Alemanha por 2-0 esta quarta-feira, disponibilizou a ajuda necessária.

Terminado o encontro, os adeptos da formação mexicana não se pouparam nos festejos, e levaram em ombros todos os adeptos sul-coreanos que encopntraram nas ruas. Os momentos foram partilhados nas redes sociais.

THERES A KOREAN OUT HERE AND MEXICANS MADE A MF PARADE FOR HIM SKFMSKEK #MexicovsSuecia #GERKOR pic.twitter.com/T5ByA2nPMd — cassy 🇲🇽 (@AHNSYUJlN) June 27, 2018

A euforia foi de tal forma grande que os fãs do México chegaram a carregar adeptos sul-coreanos em ombros pelas ruas da Rússia.

Mexico fans and South Korea fans unite in Munich after knocking Germany out of the World Cup! 😂 🎥 - @Dugout pic.twitter.com/CDcC5LWICg — World Cup 2018 (@WCGoalz) June 27, 2018

Viva Corea... pic.twitter.com/7qT8GoIzZt — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) June 27, 2018

No México, os adeptos da seleção também celebraram em frente à Embaixada da Coreia do Sul.