Tiago Monteiro vai sair da quarta posição da grelha de partida da Corrida Principal na etapa portuguesa do WTCC.

Um erro no terceiro setor do circuito de Vila Real custou ao português a primeira linha quando o piloto da Honda estava com um tempo para ser o segundo melhor da Qualificação deste sábado.

Na pole-position da segunda corrida deste domingo do WTCC estará Norbert Michelisz, companheiro de equipa de Tiago Monteiro.

Com 1m55.846s, o húngaro bateu o recorde do circuito de Vila Real, que era do piloto português (1m55.633s) desde a qualificação em 2016.

Entre os dois Honda vão estar Rob Huff (Citroën), na segunda linha, e Thed Bjork (Volvo), ao lado do português.

Tiago Monteiro partirá imediatamente à frente de Nicky Catsburg, o líder do Mundial que tem mais um ponto do que o piloto português na classificação.

Na Corrida de Abertura, a pole-position estará com Ryo Michigami.

Manuel Pedro Fernandes foi eliminado na Q1 e partirá com o Lada do 14º lugar da grelha.