Tiago Monteiro reassumiu a liderança do WTCC após a etapa portuguesa do Mundial de Turismos com o segundo lugar na Corrida de Abertura e o terceiro lugar na Corrida Principal.

O piloto português da Honda tinha perdido a liderança do campeonato para Nicky Catsburg (Volvo) na última ronda, no Nurburgring, mas, com estes dois pódios em Vila Real, recuperou o primeiro lugar do Mundial de Pilotos, agora com quatro pontos de vantagem sobre Thed Bjork (Volvo).

Monteiro já tinha retomado a liderança provisória na primeira corrida; na segunda confirmou-a sem falhas e dando seguimento à quarta posição da grelha de partida de onde saiu.

Todos partiram bem na Corrida Principal, menos Rob Huff (Citroën) na terceira posição. Tiago Monteiro foi o primeiro a aproveitar a falha do britânico e passou para o terceiro lugar – atrás de Bjork e de Norbert Michelisz, que segurou a pole-position até à bandeira de xadrez.

Huff ficou em último sendo passado por todos. O português Manuel Pedro Fernandes (Lada Vesta) ganhou também um lugar subindo ao 11º lugar, mas foi ainda na primeira volta ultrapassado por Huff no início da sua grande recuperação – terminou a corrida em quinto.

À sua frente ficaram os pilotos sem uma única falha. Com uma ordem Honda-Volvo-Honda-Volvo, nas terceira e quarta posições foram Monteiro e Catsburg a fazerem primeiro a joker lap na quinta volta. Os outros Civic e S60, respetivamente de Michelisz e Bjork, fizeram o percurso mais longo na volta seguinte. E tudo ficou sem alterações.

Até final, com o húngaro a liderar sem erros, Bjork a não deixar o português aproximar-se para lhe ganhar alguns pontos, Tiago Monteiro fez o segundo pódio deste domingo em Vila Real fechando a etapa portuguesa do WTCC no comando do campeonato.

Manuel Pedro Fernandes ficou no 15º lugar da Corrida Principal.

Classificação da Corrida Principal:

1. Norbert Michelisz (Honda Civic)

2. Thed Bjork (Volvo S60), +0.480s

3. Tiago Monteiro (Honda Civic); +2.2s

4. Nicky Catsburg (Volvo S60), +4.457s

5. Rob Huff (Citro +en C-Elysée), +4.587s

(...)

15. Manuel Pedro Fernandes (Lada Vesta), +2m18.129s

Classifcação do WTCC após cinco provas:

1. Tiago Monteiro, 164 pontos

2. Thed Bjork, 160

3. Nicky Catsburg, 154

(...)

A próxima etapa do WTCC realiza-se na Argentina, entre 14 e 16 de julho.