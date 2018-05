Miguel Oliveira fez parte de um vídeo de promoção do GP de Espanha de MotoGP. O piloto da Red Bull KTM fez parte do elenco que surpreendeu os habitantes de Jerez de la Frontera ao desempenhar funções no comércio tradicional.

Pol Espargaró serviu ao balcão de um bar, Francesco Bagnaia, num quiosque e Álvaro Bautista numa oficina de motos. Já para Miguel Oliveira ficou então o papel de merceeiro e o piloto português desempenho as novas funções a preceito.