Após uma temporada para esquecer no MotoGP, Thomas Luthi, vai regressar à classe intermédia do mundial já na próxima época.

Luthi vai ser piloto da Dynavolt IntacGP e apesar do retrocesso na carreira, o piloto suíço diz estar satisfeito por regressar ao Moto2, do atual piloto da Marc VDS no MotoGP reconhecer que a classe rainha ainda é “um sonho tornado realidade. Mas as coisas não tem sido fáceis nos últimos meses. Agora estou muito feliz por esta oportunidade de regressar ao Moto2. A Dynavolt Intact GP é uma equipa forte e bem organizado. Estou ansioso pelo desafio que vamos ter no próximo ano, mas para já a minha concentração é no final da temporada de MotoGP”, sublinhou Luthi em comunicado.

O piloto suíço conta com 16 vitórias nos mais de 15 anos de presença no Campeonato do Mundo de Velocidade, 11 deles em Moto2 e em 2016 e 2017 o antigo Campeão do Mundo de 125cc (2005) foi vice-campeão na categoria intermédia.