E se Valentino Rossi (Yamaha) tivesse rumado à Fórmula 1? Bom, se tivesse feito, teria com certeza todo o apoio de Michael Schumacher. Foi aliás o heptacampeão do mundo de F1 que aprovou as capacidades de ‘Il Dottore’ aos comandos de um monolugar da categoria.

Em 2006, Valentino Rossi foi convidado pela Ferrari para participar nos testes da equipa e as capacidades demonstradas deixaram ‘Schumi’ incrédulo.

"Não me lembro ao certo quantos testes fizemos com o Valentino Rossi na Ferrari, pelo menos sete. Primeiro, Valentino entrou na pista e deu uma dúzia de voltas, no final, foram momentos incríveis e lembro-me que Michael Schumacher, que estava comigo na telemetria, ficou com um olhar atónico, quase incrédulo", garantiu Luigi Mazzola, famoso engenheiro da Ferrari, através de uma publicação na rede social Facebook.

Rossi acabou por não dar o salto para a F1. Mas, embora seja tarde para uma transferência para a F1, a mudança para as quatro rodas continua viável para Rossi que se aproxima do final da carreira de piloto MotoGP. ‘Il Dottore’ é, aliás, presença habitual no Monza Rally Show.