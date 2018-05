A Marc VDS tem contrato com a Dorna para correr no MotoGP até 2021 e a equipa do belga Marc van der Straten fez questão de vir a público dizer que é isso mesmo que vai acontecer.

Com a já revelada separação da Honda no final desta temporada, a Marc VDS ainda não tem motos definidas para a próxima época. A decisão da Suzuki em não ter uma equipa satélite deixa a equipa do belga com poucas alternativas para além da Yamaha, que também procurará um cliente depois da passagem da associação da Tech3 com a KTM.

Em resposta aos “rumores” que surgiram neste fim de semana sobre uma possível saída da equipa da grelha, Van der Straten fez questão de fazer um ponto de situação que tem horizonte até 2021 num emitido pela Marc VDS: