As ruas de Samora e Cullera (Valência) encheram para ver as motos passar. Este domingo foi especial em Espanha que assistiu a várias homenagens a Ángel Nieto, lenda do motociclismo que perdeu a vida em agosto de 2017 num acidente rodoviário.

Um dos tributos implicou uma concentração de 15 mil motards que se deslocaram até Samora, cidade natal de Ángel Nieto. O evento contou com a presença de Pablo Nieto, filho de Ángel, que fez-se acompanhar por Jorge Martínez Aspar, fundador da equipa Aspar que será denominada de "12 + 1", durante os próximos dois anos.

Pablo assumiu estar emocionado e agradecido com a homenagem feita ao pai.

"Ver como gostavam do meu pai e a importância que significava para o mundo da motociclismo faz-me recarregar baterias", afirmou.

No outro lado de Espanha, em Cullera outros milhares reuniram em homenagem a Nieto. Gelete Nieto participou no evento ao lado de outros pilotos como Tito Rabat.

Para a homenagem foi criado um mega circuito urbano de 1300 metros com 12 + 1 curvas para uma corrida de 12 voltas + 1. Uma homenagem ao antigo piloto 13 vezes campeão do mundo que por superstição preferia dizer que era 12 vezes campeão + 1.

Tito Rabat, piloto MotoGP partilhou um vídeo nas redes sociais e enalteceu a beleza da homenagem.