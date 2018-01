Giacomo Agostini acredita que Marc Márquez (Honda) poderá ser seu sucessor. O antigo piloto, referência máxima do motociclismo com a marca de 15 títulos nos mundiais de motociclismo, oito na categoria principal (500cc) e outros sete na categoria 350cc, vê no tetracampeão espanhol de MotoGP o candidato ideal para superar o número de títulos.

"Acho que sim. Eu acho que o Marc [Márquez] pode igualar ou ganhar mais títulos do que eu porque ele é jovem e muito rápido", admitiu Agostini em entrevista ao site Bikesportnews.com."Ele tem todas as possibilidades de vencer outros quatro campeonatos, ou mais, no MotoGP", referiu.

Mas, porquê Marc Márquez? Afinal que tem o jovem piloto de 24 anos de especial? Nem Agostini sabe o porquê.