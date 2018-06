Miguel Oliveira fez mais uma grande corrida neste domingo saindo do 17.º lugar para terminar em 2.º. O piloto português declarou-se “muito satisfeito” com o resultado no GP da Catalunha de Moto2 “apesar do incidente do final de corrida após a bandeira de xadrez.”

É que o piloto português já ia em velocidade reduzida depois de cortar a meta quando foi abalroado por trás por Simone Corsi.

“Felizmente, parece que ambos estamos bem e sem consequências físicas”, declarou o piloto português no seu site – o mesmo não se pode dizer da sua KTM, como se vê num vídeo do acidente captado nas bancadas.

Aquí la caída de Miguel Oliveira con otro piloto! pic.twitter.com/darooqYqYD — Álex Faura Gómez (@alexfaura) 17 de junho de 2018

VEJA TAMBÉM: