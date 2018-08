As “preocupações meteorológicas” obrigaram à alteração do horário do GP da Grã-Bretanha de MotoGP deste domingo. A corrida da categoria rainha estava inicialmente prevista para as 13h00 vai agora realizar-se às 11h30.

A pista molhada condicionou muito a Qualificação deste sábado e, para este domingo, a previsão de chuva mantém-se para algumas alturas do dia.

A corridas de Moto2 mantém os horário inicial, conforme informa o MotoGP.

Programa deste domingo:

09h00 Warm Up MotoGP

09h30 Warm Up Moto3

10h00 Warm Up Moto2

11h30 Corrida MotoGP

13h00 Corrida Moto3

14h30 Corrida Moto2