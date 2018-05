Miguel Oliveira arrancou os treinos para o GP de França de Moto2 com um 9.º tempo e realizou na sessão da tarde o 7.º melhor registo ficando com o 8.º tempo combinado do dia.

Contrariamente à tendência de tempos mais rápidos nos TL1 do que à tarde, o piloto português melhorou nos TL2 revelando que ainda há trabalho para fazer para obter também a no dia da Qualificação a constância que não conseguiu nesta sexta-feira.